Coppa Europa: Solberg si prende il primo gigante di Soldeu

Grazie a una seconda manche diligente e senza sbavature, il norvegese Eirik Hystad Solberg si prende il primo dei due slalom giganti di Soldeu, 21a prova di Coppa Europa di sci alpino. In Andorra, lo scandinavo precede lo svedese Mattias Roengrenn, risalito dalla 10a alla seconda posizione, e il francese Loevan Parand.

Classe 2002, con l'esordio in Coppa del mondo già avvenuto lo scorso anno, il norvegese è uno specialista delle prove tecniche e sta sgomitando per salire definitivamente nella classe superiore. A Soldeu ha centrato il proprio secondo successo in Coppa Europa, terzo podio complessivo. Dopo aver chiuso in terza posizione la prima manche, nella seconda è sceso attaccando, ma con criterio, e ha mantenuto pressoché costante il proprio vantaggio su Roengrenn dall'inizio alla fine.

Allo svedese non è bastata un'ottima seconda prova, che gli ha permesso di scalare 10 posti in classifica, per avere ragione di Solberg. L'esperto Roengrenn paga un secondo intermedio non eccelso, in cui ha lasciato sulla neve oltre mezzo secondo. Tuttavia, il suo è un tempo sufficiente per restare davanti a Parand, che perde progressivamente vantaggio, finendo dietro allo scandinavo di soli 8 centesimi. Da segnalare anche la rimonta dell'italiano Stefano Pizzato, che risale dal 28° al 12° posto, stampando il miglior crono della seconda manche.