Coppa Europa, terzo posto per Betrice Sola nel primo slalom

L'azzurra rimonta 11 posizioni con il miglior tempo nella seconda manche. Vince la svizzera Hoepli

20 dic 2025
Il bel momento dello sci azzurro tra i pali stretti continua anche al femminile, in Coppa Europa. Sulle nevi della Valle Auroina-Ahrntal, nel primo slalom speciale femminile della stagione, Beatrice Sola è terza, con un distacco di soli 19 centesimi dalla vincitrice, Aline Hoepli. Per entrambe si è trattato di una rimonta.

La svizzera, quarta dopo la prima manche, ha scalato tre posizioni nella seconda, con una prova che le ha permesso trovare la prima vittoria in Coppa Europa, dove aveva già ottenuto un secondo e un terzo posto. Meglio ancora ha fatto la trentina Sola, che ha recuperato ben 11 posizioni, con una pazzesca seconda manche, in cui ripartiva dal 13° posto e ha registrato il miglior tempo. Per la 22enne, due volta medaglia di bronzo ai Mondiali juniores, è il terzo podio in Coppa Europa, doveva aveva già ottenuto una seconda e una terza piazza. Tra le prime due s'inserisce l'austriaca Natalie Falch, staccata di 17 centesimi da Hoepli.

A rendere ancora più solida la prova della squadra italiana sono arrivati anche un quarto e un quinti posto, con Giulia Valleriani e Alice Pazzaglia, a 61 e 63 centesimi dal primo posto.




