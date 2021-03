VOLLEY Coppa Italia: Conegliano, Monza, Novara e Chieri alla Final Four Le quattro teste di serie passano il turno e si contenderanno il titolo a Rimini.

In campionato come in Coppa Italia, Conegliano è una sentenza. Anche per Busto Arsizio, che ha chiuso la regular season con 10 vittorie in fila ma che nell'ottavo riesce solo a imporsi 22-25 nel set d'apertura, prima di cedere 3-1. 25-18 25-19 25-20 i parziali a favore della testa di serie, trascinata da una Egonu spaziale nei sui 42 punti, frutto di un 68% di efficacia che è pure record personale. Bene anche Hill e Sylla (27 punti in due) per Busto ci sono i 18 di Mingardi e i 15 di Gray.

L'arduo compito di arginare l'invincibile armata tocca ora a Monza, che per la seconda volta in cinque giorni fa un dispetto a Scandicci: domenica le toglieva il quarto posto, col 3-1 di ieri invece l'ha fatta fuori dalla Coppa. I due periodi iniziali sono speculari (25-23 e 23-25) e di fatto la si decide nel terzo: sotto 15-18, Monza avvia il turbo con Heyrman (4 muri), coi turni in battuta di Squarcini e con le sue bomber da 20 punti, Meijners (MVP con anche 2 ace) e Begic (60% in attacco). Il parziale si chiude 25-22, nel quarto Scandicci tenta un'altra fuga ma infine cede 25-18: non bastano i 19 di Vasileva e i 18 di Stysiak.

Pronostici rispettati anche sull'altro lato del tabellone, nel quale c'è poca battaglia. Novara liquida 3-0 Firenze in una sfida combattuta quasi solo nel primo parziale: le toscane sono quasi sempre avanti e hanno pure due set point, entrambi annullati da Bosetti. Ai vantaggi invece l'inerzia si inverte ed è Novara a sciupare ben quattro palle decisive, finché l'errore di Enweonwu non vale il 31-29. Il resto sono dei tranquilli 25-16 e 25-21: per le piemontesi la bomber è Herbots (14 punti) e l'MVP è Washington, 12 con l'83% in attacco e 2 muri.

A Rimini sarà derby con Chieri, a sua volta andata di 3-0 su Trentino. Qui invece i primi due scivolano via per 25-17 e 25-18, mentre nel terzo le ospiti hanno un sussulto d'orgoglio che però non basta per evitare il 25-23. Top scorer di casa Frantti (15 punti), in doppia cifra anche l'MVP Grobelna e Villani.



