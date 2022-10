Coppa Italia: Federica Valli terza nell'Arco Istintivo

Dopo le soddisfazioni al campionato Mondiale di Terni, arriva un altro bel risultato per la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, a Cremona dove si è svolta la Coppa Italia 3D Fitarco, Federica Valli, arrivata in finale con il quarto posto, conquista il terzo posto nella categoria Arco Istintivo, finale anche per Marino Bartolini, stessa posizione in classifica dopo le qualificazioni, ma non gli riesce la stessa impresa, quarto posto finale. Soddisfazione anche a squadre, composta oltre che da Valli e Bartolini, anche da Carlo Chiaruzzi, ha gareggiato nel pomeriggio, per una medaglia, finendo al quarto posto dopo una prestazione convincente che fa sperare bene per il futuro.