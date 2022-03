CICLISMO Coppi-Bartali, le impressioni di Froome, Nibali, van der Poel e Thomas

Tanti i campioni in corsa per questa Coppi e Bartali: tra questi Chris Froome, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, che in tre hanno vinto 6 Tour de France, e l'oro iridato Mathieu Van der Poel: sentiamoli.

