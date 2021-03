CICLISMO Coppi Bartali, Vingegaard si prende seconda tappa e vetta Sulla salita di Sogliano al Rubicone, il danese ha battuto allo sprint Sosa. Domani due passaggi a San Marino.

Jonas Vingegaard si prende l'ascensore di Sogliano al Rubincone – con picchi del 17% - e sale davanti a tutti. Il danese primeggia nell'arrivo in salita della seconda tappa e, grazie agli abbuoni, strappa a Cavendish la testa della Settimana Coppi e Bartali. In entrambe le classifiche – di giornata e complessiva – lo segue Ivan Sosa. Suo compagno nella volata ristretta sul traguardo – con Schultz terzo a 4” - e staccato di appena 1”nella generale. A completamento del podio, come ieri, c'è Hermans, anche lui lì attaccato con un ritardo di 3”.

La Riccione-Sogliano inizia a scaldarsi con una fuga a sei nelle prime fasi. Tra questi Dina e Azparren, al comando a braccetto dal secondo passaggio del circuito finale. Staccato pure lo spagnolo, Dina si arrenderà a sua volta al gruppo dopo lo scollinamento del penultimo giro, dopodiché le cose tornano ad agitarsi a 15 km dal traguardo. L'attacco a stormo produce lo scatto di Ayuso e soprattutto di Vansevenant, che all'ultimo km prende il largo pure il talentino spagnolo e guida in solitaria. Però non gli basterà, perché a metà di quel che resta Vingegaard, Sosa, Schultz e Henao s'avviano, lo riprendono e vanno a giocarsi la tappa. Al momento del duello definitivo restano Vingegaard e Sosa, un testa a testa fino al traguardo risolto a favore del danese, nonché nuovo leader. Leader di una classifica corta – 10 ciclisti in 30” da rimettere in discussione nella Riccione-Riccione di domani, con due passaggi anche a San Marino.

