Coppi e Bartali, 2^ tappa: Hayter vince, Dunbar nuovo leader

Ethan Hatyter si conferma in gran stato di forma e, dopo il podio della prima tappa, fa ancora meglio nella seconda aggiudicandosi i 166km da Riccione a Longiano. Anche in questo caso la vittoria si decide in volata con il britannico che, lanciato al meglio dal compagno di squadra Ben Tulett, si impone nettamente su Matteo Sobrero. Può esultare, quindi, la Ineos-Grenadiers che ne piazza due nei primi 3 e – soprattutto – ha nell'irlandese Eddie Dunbar il nuovo leader della Coppi e Bartali 2022.

Seconda frazione piuttosto movimentata con 3 salite nel circuito finale: a Roncofreddo, al Bivio Monteleone e al Muro di Belvedere, ultimo strappetto da 800 metri all'11% di pendenza. Ad infiammare la tappa, dopo la prima vera fuga riassorbita dal gruppone, ci ha pensato Mathieu Van Der Poel. L'olandese – pluriridato nel ciclocross – attacca ogni volta che può, assieme al gregario Riesebeek, ma non riesce mai a fare il vuoto. Alla fine Van Der Poel si staccherà e perderà quasi 1'30'' nella generale. Nelle ultime battute si muovono anche Geraint Thomas e Vincenzo Nibali: il primo chiude a 59 secondi dal vincitore, il secondo resta nel gruppo finale. Chi fa la differenza è lo stesso Hayter che recupera sul colombiano Ardila negli ultimi 500 metri e regola allo sprint – come detto – il piemontese Sobrero, ora terzo in classifica.