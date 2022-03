CICLISMO Coppi e Bartali, il 24 la tappa sammarinese

Un anno dopo riecco la Coppi e Bartali riportare ancora il grande ciclismo a San Marino. La storica corsa a tappe cementa l'amicizia e il legame con la Repubblica attraverso lo sforzo della Federazione Sammarinese Ciclismo in collaborazione con le Segreterie di Stato al Turismo e allo Sport. Quella che si correrà con partenza e arrivo in territorio è la terza tappa, giovedì 24 marzo. Parzialmente inedito il tracciato che porterà i corridori a Mercatino Conca per poi risalire a Villagrande e al Gran Premio della Montagna di Serra San Marco, il punto più alto dell'edizione 2022 della Coppi e Bartali. Il rientro da San Leo, Verucchio per Borgo Maggiore e il traguardo di Città, un circuito durissimo che i corridori riteranno 4 volte. Tanti i nomi eccellenti che garantiscono all'edizione 2022 fascino e cifra tecnica da Vincenzo Nibali e Chris Froome a Mathieu Van der Poel per quella si profila non più solo un'occasione per cercare la gamba migliore, ma una corsa da vincere. Il via martedì 22 da Riccione, arrivo sabato 26 a Cantagrillo, in Toscana. Ben 11 le squadre del World Tour iscritte, completate da Professional e Continental. Presente inoltre una selezione della nazionale italiana guidata dal neo C.T. Daniele Bennati.

L'elenco delle strade chiuse

