CICLISMO Coppi e Bartali, l'acuto di van der Poel a Montecatini L'olandese vince in volata, Dunbar resta leader.

Eccolo, nella penultima giornata della Coppi e Bartali, il tanto atteso acuto del campione. Nella fattispecie di Mathieu van der Poel, che archivia i tanti acciacchi fisici e trova il primo successo stagionale dominando la tappa di Montecatini, vinta in volata su Hayter e Mertz. Questo mentre la classifica generale resta corta e invariata, con al comando i primi 4 della frazione di San Marino: Dunbar comanda con 9” su Tulett, mentre Hirschi e Carr sono a 24” e 30”. Van der Poel dà il via al suo spettacolo al km 90, quando si stacca dal gruppo per andare a riprendere il drappello dei battistrada, lasciando sul posto anche gli ultimi irriducibili con un attacco in salita. Un allungo dalla vita breve in realtà, perché allo scollinamento, a 10 km dal traguardo, il plotone lo riassorbe. Qui a tentare lo strappo sono Conci e Schmid, ripresi a loro volta allo scoccare dell'ultimo km. Inevitabile la volata e immancabile la stoccata da fuoriclasse di van der Poel, che ne ha ancora e al traguardo trova lo spunto per lasciare il segno anche in questa Coppi E Bartali. Che si decide oggi, con l'ultima tappa di 160 km da Casalguidi a Cantagrillo.

