CICLISMO Coppi e Bartali: oggi la seconda tappa con arrivo in salita a Sogliano sul Rubicone Venerdì la tappa di San Marino

Seconda tappa della Coppi e Bartali, 163 chilometri con partenza da Riccione e arrivo a Sogliano sul Rubicone. Una frazione che prevede un circuito finale di 23,6 chilometri da ripetere per quattro volte. Il punto cardine del tracciato sarà proprio l’ascesa verso Sogliano, tre chilometri e mezzo con punte del 17% nelle ultime centinaia di metri. Una salita che potrebbe risultare decisiva per la vittoria di tappa e per la classifica generale che al momento vede in maglia gialla, il britannico Mark Cavendish

