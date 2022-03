Coppi e Bartali, Tulett e Dunbar elogiano la grande prova della Ineos

Trionfo Ineos nella tappa sammarinese della Coppi e Bartali, con Ben Tulett che vince ed Edward Dunbar che conserva la vetta, con 9" proprio su Tulett. Una vittoria che premia il grande lavoro del gruppo, sottolineano entrambi. "È stata una giornata super per la squadra - dice Tulett - abbiamo conquistato la vittoria di tappa, in più Eddie ha chiuso secondo e ha conservato il primato in classifica generale, davvero una grande giornata. Sappiamo di avere un gruppo forte e abbiamo cercato di sfruttare questo vantaggio. I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro, chapeau per loro. Sapevamo che l'ultima salita era molto dura, ma lì avevamo il vantaggio numerico dalla nostra. Così sono scattato a due km dal traguardo e sono arrivato fino in fondo".

"Oggi non poteva proprio andare meglio di così - gli fa eco Dunbar - i ragazzi sono stati super per tutta la gara, abbiamo sempre avuto il controllo, Cam e Laurens hanno messo ordine nei momenti di rottura e li hanno controllati molto bene, poi quando la gara si è fatta dura Salvo e Geraint hanno preso in mano la situazione con la loro grande esperienza. Hanno fatto un grande lavoro, nel finale io e Ben ci siamo lanciati all'inseguimento dei due fuggitivi e abbiamo avuto la meglio su due ottimi scalatori. E poi c'è Hayter, che nel circuito ha fatto un grande lavoro".