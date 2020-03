Coronavirus, annullato anche il Giro delle Fiandre

A causa dell'emergenza coronavirus, dopo 101 anni non si correrà il giro delle Fiandre, classica monumento del ciclismo internazionale. La regina delle classiche si è corsa regolarmente dal 1919, ma gli organizzatori,d'accordo col governo belga, hanno annunciato che il 5 aprile non sarà possibile disputare la corsa. "Non credo sia realistico correre - ha detto il ministro dello Sport belga - dobbiamo mostrare un senso di responsabilità". Ricordiamo che venerdì è stato annunciato il rinvio del Giro Italia, che sarebbe dovuto partire il 9 maggio. L' annuncio della nuova data, arriverà probabilmebnte il 3 aprile