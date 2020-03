Coronavirus: Vero Volley Monza converte Candy Arena per aiuti

Il Vero Volley Monza si pone in prima linea per la lotta al Coronavirus. Il Consorzio del presidente Alessandra Marzari, medico al Niguarda di Milano, ha trasformato due aree della Candy Arena per fare fronte all'emergenza: da una parte è sorto il centro di distribuzione di 30mila mascherine chirurgiche, donate da un gruppo di industriali brianzoli per sostenere le necessità della Protezione Civile e delle case di riposo locali; dall'altra invece è nato un laboratorio per sperimentazione delle maschere da snorkeling (donate da Decathlon) convertite in respiratori contro il Covid-19. Il consorzio nei giorni scorsi era balzato alle cronache per non avere interrotto gli allenamenti degli atleti in questo periodo di stop forzato al campionato: la decisione del capitano Serena Ortolani - due ori Europei e argento Mondiale con l'Italia e moglie del ct azzurro Davide Mazzanti - di non proseguire con il lavoro in palestra con le compagne ha portato alla sua rescissione del contratto