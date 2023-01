SCI ALPINO Cortina, discesa libera: vince Stuhec, 3ª Curtoni, cade la Goggia

In una discesa libera ridotta a causa del forte vento in quota, la slovena Stuhec torna al successo dopo più di 4 anni e vince a Cortina. Non riesce il bis a Sofia Goggia, finita a terra fortunatamente senza conseguenze. Italia comunque sul podio grazie ad Elena Curtoni, terza alle spalle della norvegese Lie.

