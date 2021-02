Cortina: torna in Svizzera l'oro di discesa con Corinne Suter

Nella gara che doveva essere di Sofia Goggia, brilla Corinne Suter. La Svizzera riporta l'oro mondiale di discesa in patria, un titolo che mancava dal 1989. Sulla Olympia delle Tofane, la vincitrice della coppa del mondo di specialità dello scorso anno domina la gara davanti alla tedesca Kira Weidle, seconda a 20 centesimi, e Lara Gut, terza a 37 centesimi dopo l’oro in superG. Per Corinne Suter è la seconda medaglia in questi mondiali, dopo l'argento in superG. La migliore delle italiane è Elena Curtoni, ottava a 83/100. Nelle prime 15 anche le esordienti Laura Pirovano e Nadia Delago rispettivamente 12' e 15'.