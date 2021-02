MONDIALI SCI Cortina: torna in Svizzera l'oro di discesa con Corinne Suter Sul podio anche Kira Weidle e Lara Gut.

Nella gara che doveva essere di Sofia Goggia, brilla Corinne Suter. La Svizzera riporta l'oro mondiale di discesa in patria, un titolo che mancava dal 1989. Sulla Olympia delle Tofane, la vincitrice della coppa del mondo di specialità dello scorso anno domina la gara davanti alla tedesca Kira Weidle, seconda a 20 centesimi, e Lara Gut, terza a 37 centesimi dopo l’oro in SuperG.

Per Corinne Suter è la seconda medaglia in questi mondiali, dopo l'argento in SuperG. La migliore delle italiane è Elena Curtoni, ottava a 83/100. Nelle prime 15 anche le esordienti Laura Pirovano e Nadia Delago rispettivamente 12' e 15'. Tornando alla trionfatrice, partita con il pettorale 7, Corinne Suter è stata velocissima soprattutto nella parte bassa della pista, confermando quanto di buono ha fatto anche in SuperG piazzandosi alle spalle di Lara Gut-Behrami. Con questo exploit Corinne affianca Lindsey Vonn tra le sole donne capaci di vincere due medaglie nella velocità in due edizioni successive dei Mondiali. Ad Are 2019, infatti, era stata argento in discesa e bronzo in superG, mentre la statunitense conquistò due argenti nel 2007 e due ori nel 2009. Nella scorsa stagione, poi, l’elvetica aveva conquistato la Coppa del Mondo di specialità. In questa annata si era imposta nella prima di Val d’Isère, mentre nelle quattro discese successive è sempre stata battuta da Sofia Goggia, la grande assente di questi Mondiali dopo l’infortunio patito a Garmisch.

La vincitrice della coppa di specialità della scorsa stagione ha dominato sulla Olympia delle Tofane e regalato al suo Paese un titolo che manca dal 1989, allora vince Maria Walliser una delle più grandi sciatrici svizzere. La Walliser ha conquistato una medaglia d'argento e due di bronzo ai Giochi olimpici invernali, tre medaglie d'oro e una di bronzo ai Campionati mondiali e quattro Coppe del Mondo di specialità. La Suter raccoglie un testimone pesantissimo, ma con grande merito













