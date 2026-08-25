GIOCHI DEL MEDITERRANEO Costanza Cocconcelli, l’oro di Taranto costruito anche a San Marino Nel cuore dei Giochi del Mediterraneo arriva il trionfo dell’azzurra: oro nei 50 dorso, record dei Giochi in batteria e una staffetta da protagonista

Taranto le regala una delle pagine più belle della sua carriera. Costanza Cocconcelli si prende l’oro nei 50 metri dorso ai Giochi del Mediterraneo 2026, al termine di una gara tutta italiana che vede Martina Biasioli conquistare l’argento. Un successo netto, costruito con classe, velocità e quella sicurezza che appartiene alle grandi atlete.



La giornata era iniziata ancora meglio: in batteria Cocconcelli aveva fermato il cronometro a 27”85, facendo segnare il nuovo record dei Giochi. In finale ha poi chiuso in 28”03, sufficiente per mettersi al collo l’oro e regalare all’Italia una splendida doppietta.



Ma Taranto non è soltanto una medaglia. È il palcoscenico sul quale Cocconcelli conferma di essere una delle protagoniste del nuoto azzurro. Nella 4x100 misti mixed ha infatti contribuito all’oro italiano con una frazione a dorso da 58”21, insieme a Francesco Lazzari, Gabriele Mancini e Chiara Tarantino.



Due ori, dunque, e una certezza: Taranto ha acceso i riflettori su Costanza Cocconcelli. Una ragazza cresciuta nelle categorie giovanili, diventata atleta internazionale e ora capace di lasciare il proprio segno anche in una grande manifestazione senior.



Il suo oro nei 50 dorso è una fotografia perfetta di questi Giochi: velocità, talento e un’Italia che in vasca continua a fare la voce grossa. E per Cocconcelli, davanti al pubblico di Taranto, può essere molto più di una semplice vittoria: può essere una consacrazione. La bolognese classe 2002 si allena spesso nella piscina del Multieventi di San Marino che lei stessa ritiene essenziale nel percorso di crescita della sua carriera.



Nel servizio dell'inviato Lorenzo Giardi l’intervista a Costanza Cocconcelli, oro 50 mt dorso e staffetta 4x100 mista

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