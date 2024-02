SCI ALPINO Crans Montana, SuperG: Brignone 2^, Bassino 3^

Dopo la doppietta in discesa libera arrivano altri due podi azzurri a Crans Montana. Nel SuperG Federica Brignone è seconda, davanti a Marta Bassino. Successo per l'austriaca Stephanie Venier, alla prima vittoria in carriera nella specialità.

Sesto posto per Lara Gut che allunga ancora in testa alla Coppa del Mondo: 205 punti di vantaggio su Shiffrin. Nel prossimo weekend si torna in Italia con i due SuperG in Val di Fassa.

