LUTTO Cucci ricorda Zavoli: "Di una dolcezza mite e severa, un fratello maggiore"

La morte di Sergio Zavoli, un lutto per tutto il giornalismo televisivo. Pioniere della televisione italiana, fondatore e primo Presidente della San Marino Rtv. Aveva 96 anni. Il mondo dello sport lo ricorda come ideatore del Processo alla Tappa. Italo Cucci lo ricorda come un fratello maggiore dolce, mite, severo. In collegamento Skype Italo Cucci



