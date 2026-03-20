CURLING Curling, Mondiali femminili: l'Italia continua a credere nei play-off

Curling, Mondiali femminili: l'Italia continua a credere nei play-off.

Proseguono i Mondiali femminili di curling a Calgary e arrivano buone notizie per l'Italia che ottiene un doppio successo e continua a credere in un posto per i play-off, riservati alle prime sei squadre del girone. Il team capitanato da Stefania Constantini domina la Danimarca imponendosi con un netto 8-1 e si ripete contro la Scozia, vincendo 7-5 al termine di una sfida più combattuta e decisa negli ultimi end. Round robin che si chiuderà per le azzurre con la doppia sfida a Svizzera e Turchia.



I più letti della settimana: