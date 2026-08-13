NUOTO
Curtis leggendaria: altro record del mondo e oro nei 50 dorso
L'azzurra migliora di 7 centesimi il primato realizzato nella semifinale di ieri
Sara Curtis piazza una clamorosa doppietta e, oltre all'oro nei 50 dorso, migliora il record del mondo fatto registrare ieri. La classe 2006 vince in 26" 56, 7 centesimi in meno rispetto al primato realizzato nella semifinale. Curtis domina la finale con mezzo secondo di vantaggio sulla francese Mary-Ambre Moluh, argento in 27" 06. Bronzo alla britannica Lauren Cox in 27"15.
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