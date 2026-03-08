Curtoni vince il superG: en plein Italia in Val di Fassa

Tre su tre per l'Italia, in Val di Fassa. Dopo il doppio successo di Laura Pirovano nelle discese libere del venerdì e del sabato - entrambe per un centesimo - nel superG della domenica è il turno di Elena Curtoni. La lombarda batte Kajsa Vickhoff Lie di 26 centesimi e torna alla vittoria tre anni e tre mesi dopo l'ultima volta.

Non solo, perché, mentre le prime erano già proiettate al post gara, con un podio che si prefigurava a quattro, visto l'ex-aequo di Alice Robinson e Romane Miradoli al terzo posto, e le migliori del gruppo tutte arrivate a traguardo, un urlo ha squarciato la tranquillità maturata nel leader's corner. Era quello di Asja Zenere, scesa un'ora e tre quarti dopo la prima e con il pettorale numero 33, giunta sul parterre con soli 27 centesimi di ritardo da Curtoni e capace di centrare il primo podio della carriera a 29 anni.

Oltre a prendersi un terzo posto incredibile e inaspettato, Zenere ha fatto un favore alla compagna di squadra Sofia Goggia, scalzando Robinson dal podio. La bergamasca, male in tutto il weekend, si è piazzata solo nona e, pur mantenendo il pettorale rosso di leader della classifica di specialità di superG, ha visto scendere a 63 punti il proprio vantaggio nei confronti della neozelandese. Robinson resta però l'unica in grado di impensierirla per la coppa, visto che Emma Aicher è uscita e ha ora troppo distacco da Goggia. Tutto si deciderà in Norvegia, il 21 marzo, nelle finali di Coppa del mondo, dove l'Italia dovrà difendere anche il primo posto in discesa libera che è ora nelle mani di Pirovano, inseguita proprio da Aicher.







