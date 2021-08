TENNIS Da Jannik Sinner a Camila Giorgi, bel momento del tennis azzurro Medvedev vince il Masters 1000 di Toronto contro Opelka.

Appena una settimana fa il successo di Jannik Sinner a Washington. Ieri la vittoria numero 74 delle tenniste italiane nell'Era Open con Camila Giorgi. Sul cemento canadese arriva una vittoria bellissima per la tennista marchigiana contro la numero 7 del mondo la ceca Karolina Pliskova. 6-3, 7-5 il risultato dei due set con i quali l'azzurra ha centrato il successo. Una vittoria che mancava all'Italia dall'ottobre 2018, quando proprio Camila Giorgi aveva trionfato a Linz superando in finale la russa Ekaterina Aleksandrova. In questo lasso di tempo gli uomini avevano vinto 11 tornei Atp, mentre le ragazze non erano andate oltre a due finali, perse, proprio con l'azzurra Giorgi nel 2019 negli Stati Uniti nei tornei di Washington e New York.

Una vittoria che nella speciale classifica dei tennisti azzurri permette proprio alle ragazze di portare a 74 i titoli contro i 73 degli uomini. In carriera Camila Giorgi vince così il terzo titolo dopo Hertogenbosch nel 2015 e come detto Linz nel 2018, completando un trittico di successi su tre superfici diverse, nell'ordine: erba, veloce indoor e cemento. A livello di importanza è il terzo titolo dopo quelli di Schiavone al Roland Garros 2010 e Pennetta agli US Open 2015. Un successo di grande prestigio e qualità che permettono a Camila Giorgi di guadagnare 37 posizioni nella classifica Wta passando dal numero 71 del mondo al 34.

Restando in Canada, da segnalare anche la vittoria di Medvedev nel Masters 1000 di Toronto. Il russo, numero 3 al mondo vince il terzo torneo di questo livello dopo Maiorca e Marsiglia. In finale arriva un successo in due set, 6-4, 6-3 contro lo statunitense Opelka. Un successo chiaro quello del russo che ha ragione dell'avversario in 85 minuti. Molto positiva la prova in difesa e con l'88% dei punti sulla prima di servizio. Per trovare un altro tennista russo vincente del titolo in Canada occorre andare al 2000 con Marat Safin.

