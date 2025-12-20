Da Messina a Reggio Calabria: il viaggio della fiamma olimpica continua, anche con Nibali

Dalla Sicilia alla Calabria, nelle mani dello Squalo. La fiamma olimpica torna sulla terraferma ma intanto a Messina, sul tratto finale della tappa, corre anche Vincenzo Nibali: campione siciliano, sogni olimpici mai spenti. L’oro gli è sfuggito per un soffio a Rio 2016, per una caduta mentre era nel terzetto di testa. Ma oggi Nibali porta la fiamma con la forza dei simboli, in vista degli imminenti giochi a Milano-Cortina: «Essere un tedoforo proprio qui nella mia città natale è fantastico ed è un’opportunità unica; infatti, a memoria, non ricordo che ci sia mai stato un evento del genere. Le Olimpiadi, che sono un dono che arriva ogni quattro anni; da olimpionico ho tanti ricordi e le Olimpiadi sono quel sogno che i bambini inseguono per cercare di raggiungere quella famosa medaglia, ma anche la partecipazione in sé e le emozioni che le Olimpiadi regalano, siano esse invernali o meno. Il mio insegnamento nelle scuole di ciclismo è un’educazione alla vita, essere a contatto con gli altri compagni di squadra, essere leali tra compagni ma anche in gara: sono tutti messaggi importanti che saranno presenti anche in futuro nel mondo del lavoro. Quindi sì, lo sport, ma dietro c’è anche tanto impegno nelle nostre vite per costruire più avanti cose fantastiche.»









