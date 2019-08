Dainese vince l'Europeo Under 23

Il bilancio della spedizione azzurra si arricchisce col terzo oro. lo vince Alberto Dainese che si aggiudica la gara Under 23 guidato alla perfezione da Ferri e Della Valle bravissimi a pilotare l'atleta di Abano Terme verso la volata vincente. Un capolavoro suo e del CT, il forlivese Amadori, capace di interpretare al meglio la gara e piazzare un uomo in ogni fuga fin dall'inizio della corsa. Una vittoria di squadra quindi che porta all'Italia un oro che nella categoria Under 23 mancava del 2003 con Giovanni Visconti. Gara fantastica anche quella dell'Elite donne con Elena Cecchini argento dopo una volata a tre. A vincere è l'olandese Peters, davanti appunto alla Cecchini e alla tedesca Klein. L'azione decisiva si è concretizzata quando mancavano 75 chilometri. Le tre fuggitive hanno salutato la truppa per un attacco solitario che è andato in porto grazie all'ottimo lavoro delle tre battistrada e a qualche incomprensione nel gruppo delle inseguitrici.