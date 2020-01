Dakar: Peterhansel vince, Al-Attiyah sale la classifica

La nona tappa della Dakar che ha visto il successo del cileno Pablo Quintanilla. Per il pilota della Husquarna si tratta della prima vittoria di tappa in questa edizione. Quintanilla ha preceduto l'australiano Toby Price di 1 minuto e 54 secondi e lo spagnolo Joan Barreda di 2 minuti e 42 secondi. Quarta posizione per Ricky Brabec che riesce a conservare la leadership in classifica generale con un vantaggio di oltre 20 minuti, proprio su Pablo Quintanilla. Nelle auto, vittoria per Stephane Peterhansel con appena 15″ di vantaggio su Nasser Al-Attiyah. Nelle moto Quintanilla vince e Brabec amministra.



