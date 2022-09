Dani Martinez vince la Coppa Sabatini

Lo sprint a 5 premia Dani Martinez. La Coppa Sabatini va al corridore della Ineos che sul traguardo di Peccioli anticipa Eiking e Martin. Un'edizione, quella del 2022, da subito movimentata con 7 uomini all'attacco lasciati partire dal gruppo e arrivati a prendere fino a 4 minuti di vantaggio. Tutto in attesa delle grandi manovre promosse da Ineos ed Emirates che quando decidono di cambiar passo segnano la sorte dei temerari. Plotone ricompattato formato da appena 50 superstiti e sulle sparate di Fiorelli prima e Maestri poi vigila, questa volta, la Bora Hansgrohe. Ripresi, il gruppo toglie i tappi. Un tutti contro tutti, una serie di azioni individuali difronte alle quali salta ogni schema. Si muovano anche i big, ma alla fine si compattano in 11. A mezzo giro, Vlasov gioca il tutto per tutto e parte, ma su di lui rinvengono in 4. E' allora la volta di Martin che non trova spazio e allora è chiaro a tutti che i destini della Sabatini si giocheranno sull'ultimo strappo. Martinez entra per primo nel rettilineo d'arrivo. Il passo è notevole e nessuno ha la forza per provare l'affondo. Il colombiano può alzare le braccia su Eiking e Martin.