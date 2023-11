CICLISMO Davide Cassani: “Il passaggio del Tour De France a San Marino è stato accolto favorevolmente dagli organizzatori” L'ex CT della Nazionale di ciclismo Davide Cassani si dichiara molto soddisfatto del passaggio del Tor De France sulle strade della Repubblica di San Marino

Presentato lo scorso 25 ottobre inizia ufficialmente il countdown verso Tour De France 2024. Sarà l'edizione 111 della Gran Boucle, con partenza in Italia, il passaggio a San Marino, e la chiusura a Nizza. La data da segnare con il pennarello rosso è quella di sabato 29 giugno 2024 quando per la prima volta la corsa a tappe più importante del mondo cambierà strada, senza rinunciare al suo fascino.

La prima tappa abbraccia Firenze alla partenza e poi la Repubblica di San Marino, il passaggio sul Titano, per poi concludersi in riviera a Rimini. Una tappa anche tecnicamente interessante che servirà ai protagonisti per provare la gamba in vista del ritorno in Francia. Il Tour si concluderà il 21 luglio e per via della concomitanza con le Olimpiadi, per la prima volta fuori dall'area di Parigi.

Nel video l'intervista a Davide Cassani

