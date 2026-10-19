TENNIS Davidovich Fokina vince a Shanghai, Chwalinska a Wuhan Entrambi conquistano il titolo in rimonta: lo spagnolo con un 1-6 7-6 6-4 su Jodar, la polacca con un 2-6 6-4 6-2 su Kartal.

Davidovich Fokina vince a Shanghai, Chwalinska a Wuhan.

Più forte del numero uno al mondo, più forte di un tremendo avvio di finale. Dopo l'impresa, Alejandro Davidovich Fokina piazza la rimonta e si aggiudica il Masters 1000 di Shanghai, il primo della sua carriera e il suo terzo titolo in assoluto. Dopo aver eliminato Zverev in semifinale, lo spagnolo ribalta il connazionale Rafa Jodar, che nel primo set se lo divora letteralmente e la chiude con un tremendo 6-1 in 27'. Qui esce tutta la solidità mentale di Davidovich Fokina, che nel secondo reagisce e non crolla nemmeno quando, nel quinto, Jodar piazza il break, strappando a sua volta il servizio nel gioco seguente. Si arriva al tie break e qui a DF basta un solo strappo per il 7-6 che la manda alla bella. E a differenza sua Jodar accusa il colpo e perde lucidità, sul 2-2 perde il servizio e non la riprende più: Davidovich fila dritto fino al 6-4 e prosegue nel suo 2026 vincente, che l'ha visto imporsi anche nei 250 di Maiorca e Chengdu.

In Cina si assegna anche il WTA di Wuhan, anche qui vinto in rimonta, ma ancora più clamorosa. Maja Chwalinska – già finalista a sorpresa al Roland Garros, dove partì dalle qualificazioni – conquista il suo primo titolo in carriera: ribaltata Sonay Kartal, che pure parte con un 6-2 2-0 e ha pure due occasioni per portarsi sul triplice vantaggio anche nel secondo set. Qui però comincia un'altra partita: Chwalinska – che in semifinale aveva buttato fuori la connazionale Swiatek – controbreakka, impatta e sul 4 pari trova lo strappo decisivo. 6-4 e terzo set, nel quale la polacca domina e si aggiudica gli ultimi 5 giochi senza mai perdere il servizio, per il 6-2 che le vale partita e titolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: