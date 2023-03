CICLISMO De Kleijn vince la Milano-Torino

Arvid De Kleijn sfreccia sul traguardo di Orbassano e vince in volata l'edizione numero 104 della Milano Torino. E' la prima vittoria olandese nella storia della classica. Regolati allo sprint Fernando Gaviria e Casper Van Uden che aveva per primo lanciato la volata. L'arrivo con gruppo compatto è stato figlio della fuga di Meens, De Bod, Alessio Nieri e Alessandro Iacchi ripresi a 12 km dall'arrivo. Un ritmo indiavolato quello del vincitore con quasi 50 orari di media sostenuto dal grande lavoro delle squadre dei velocisti. De Kleijn, 28 anni, coglie la vittoria più importante della carriera. In passato contava una tappa al Giro di Turchia e alla 4 Giorni di Dunkerque. Due gli italiani tra i 10: Matteo Moschetti, quinto, e Andrea Vendrame, Sabato la Milano-Sanremo, la classicissima che fino a qualche anno fa apriva la stagione.

