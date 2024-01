CICLISMO Del Toro chiude terzo il Tour Down Under

Stephen Williams vince il Tour Down Under 2024. Il portacolori della Israel-Premier Tech si è imposto nell’ultima tappa completando così la sua grande settimana. Il gallese ha resistito al gran ritmo imposto da Isaac del Toro della UAE Team Emirates sull’ultima salita, per poi piazzare la stoccata vincente negli ultimi 200 metri. Del Toro, che corre con licenza sammarinese, ha chiuso poi terzo di tappa e terzo nella Generale.

