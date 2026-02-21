Del Toro ribalta l'Uae Tour: tappa e maglia nella 6^ giornata

Ha aspettato l'ultimo momento, rimanendo sornione a portata di sorpasso e guardando gli altri godersi le vittorie nelle prime cinque tappe, poi, nella sesta, ha messo la freccia e salutato il gruppo. Isaac Del Toro, messicano della UAE che corre con licenza sammarinese, si è messo tutti dietro nella penultima giornata del Tour degli Emirati Arabi Uniti prendendosi la Maglia rossa di leader della classifica.

Una tappa che non ha deluso le aspettative, in cui Del Toro e Antonio Tiberi, fin qui in testa alla generale con 21 secondi di vantaggio, si sono sfidati testa a testa. La mossa giusta il messicano l'ha fatta a 2,5 chilometri dall'arrivo, con l'italiano che ha ceduto di schianto, superato anche da Luke Plapp e Felix Gall. Ora Del Toro guida la generale con 20 secondi di vantaggio su Tiberi e 1'14" su Plapp. Resta ancora una tappa da disputare, ma è disegnata per i velocisti ed è difficile ipotizzare un altro ribaltone.







