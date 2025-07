Del Toro scatenato vince il Giro d'Austria

Ha vinto 3 tappe su 5 e alla fine si è preso anche il Giro d'Austria. Isaac del Toro continua a far parlare di sé, dopo aver a lungo sognato in maglia rosa e dopo aver saltato il Tour de France per scelta di una squadra come la Emirates formata da tante punte di diamante. Il talento messicano, che da anni ormai vive e si allena a San Marino, ha messo in fila tutta la concorrenza a cominciare dai 29'' su Ryan secondo nella Generale, 47'' sul compagno di squadra Maika, gli unici a contenere il ritardo entro il minuto.

Sesto Giacomo Ballabio migliore degli italiani. L'ultima tappa del Giro di Del Toro è andata a Bob Jungels che non assaporava il gusto del successo da oltre 3 anni e che il gruppo ha lasciato andare solo visto che ormai era fuori classifica. Del Toro invece, secondo ad un Giro d'Italia che ha quasi dato l'idea di buttare via, con i 3 successi di tappa oltre alla Generale arriva a solo 21 anni a 7 centri da professionista. Per i più non basta una carriera.