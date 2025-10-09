Del Toro, sono 15 in stagione: vinto anche il GranPiemonte

Quello tra Isaac Del Toro e le classiche italiane potrebbe dirsi un matrimonio già consumato, vissuto e consolidato, ma comunque felice, nonostante si sia celebrato solo un anno fa. Il messicano, secondo al Giro d'Italia nella scorsa primavera, si prende anche il 109° GranPiemonte. Un successo che fa il paio con altre 14 vittorie stagionali e che si aggiunge a Gran Premio Industria e Artigianato, Giro di Toscana, Coppa Sabatini, Trofeo Matteotti e Giro dell'Emilia, per quanto riguarda le classiche corse nel nostro paese.

Il ciclista della Uae - che, a proposito, raggiunge quota 92 vittorie di squadra nel 2025 - precede Marc Hirsci (Tudor) e Bauke Mollema (Lidl Trek). Un trionfo maturato grazie a un'azione lanciata all'attacco dell'ultima salita dal messicano residente a San Marino, che prima abbandona il gruppo, accodandosi al sestetto davanti a lui, poi raggiunge Hirschi - nel frattempo diventato testa della corsa - insieme a Mollema e infine stacca anche loro, percorrendo gli ultimi 18 km in solitaria.







