CICLISMO Delfinato: a Zimmermann la tappa 6, Vingegaard resta in gialla Il tedesco si impone di Burgaudeau e Castroviejo, 4° Giulio Ciccone.

Georg Zimmermann si prende la tappa 6 del Delfinato, e lo fa comandando per tutti i 170 km da Nantua a Crest-Voland. Prima in un gruppone da 14 fuggitivi e poi col drappello del podio, formatosi ai -20 dalla fine: Burgaudeau e Castroviejo partono e si portano dietro sia lui che Bagioli, uscito in fretta dai ranghi e dai giochi per la tappa. Zimmermann comincia ad attaccare per la vittoria sull'ultima rampa prima del traguardo, dove allunga fino ad avere una cinquantina di metri di vantaggio. Castroviejo non replica all'azione e chiuderà terzo a 8”, Burgaudeau invece riesce a rientrare e addirittura a sorpassare, nel tratto conclusivo però Zimmermann ritrova la spinta e s'impone con 1” sul francese. Ai piedi del podio c'è Giulio Ciccone, 4° a 48” e in apertura del plotone della maglia gialla Jonas Vingegaard, che nella generale mantiene 1' 10” su Ben O' Connor e 1' 23” su Julian Alaphilippe. Domani la penultima tappa, 148 km da Port de Savoie a Col de la Croix de Fer.

