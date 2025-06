Delfinato, Evenepoel domina la crono

Non è il Tour de France, è solo quello del Delfinato, ma la maglia di leader è gialla e andare forte qui è una candidatura a far bene anche la Grand Boucle. Il nome da segnarsi in questa chiave è quello di Remco Evenepoel al quale basta una mini crono di 17 chilometri per spaccare tutto. Tappa e classifica, nonostante l'eccellente difesa di Ivan Romeo. Limita i danni Jonas Vingegaard, che comunque prende 28 secondi dal vincitore, e invece male Pogacar, vero sconfitto di giornata, al traguardo con 49 secondi di ritardo e la sensazione di una condizione ancora non buona. Meglio Jorgenson che di secondi ne paga 37. Indicazioni, non sentenze, a un mese dal Tour di France. C'è margine per crescere e anche il dubbio se andare così forte adesso sia o meno garanzia di tenuta almeno nel medio termine. E così in una cronometro breve, ma comunque di livello, ci sono belle risposte di Lipowitz, leader mancato per appena 4 secondi, e Mathieu Van der Poel. Oggi è in programma la quinta tappa, 183 km da Saint-Preist a Macon. Il Giro del Delfinato si chiude domenica.