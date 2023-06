Al Giro del Delfinato, seconda vittoria in tre tappe per la maglia gialla Christophe Laporte. Il francese s'impone in volata nella tappa di 194 km da Monistrol sur Loire a Le Coteau: battuti Sam Bennett e Dylan Groenewegen. Grazie a questo successo, Laporte stacca di 11" Julian Alaphilippe, che vincendo la frazione di ieri l'aveva raggiunto in vetta. Segue Richard Carapaz a 17". Tutti racchiusi in 23" i primi 10 della classe, tra i quali anche Giulio Ciccone.