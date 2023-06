CICLISMO Delfinato, Laporte vince ancora e allunga in testa La maglia gialla si impone in volata e stacca di 11" Alaphilippe.

Al Giro del Delfinato, seconda vittoria in tre tappe per la maglia gialla Christophe Laporte. Il francese s'impone in volata nella tappa di 194 km da Monistrol sur Loire a Le Coteau: battuti Sam Bennett e Dylan Groenewegen. Grazie a questo successo, Laporte stacca di 11" Julian Alaphilippe, che vincendo la frazione di ieri l'aveva raggiunto in vetta. Segue Richard Carapaz a 17". Tutti racchiusi in 23" i primi 10 della classe, tra i quali anche Giulio Ciccone.

