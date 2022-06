CICLISMO Delfinato, Van Aert prima maglia gialloblù

Wout Van Aert va a bersaglio nella prima tappa del Giro del Delfinato. Il campione belga vince lo sprint sul traguardo di Beauchstel precedendo nell'ordine Ethan Hayter e Sean Quinn. Ethan Hayter e Sean Quinn. Simone Velasco dell'Astana, undicesimo e primo degli italiani. Tappa contraddistinta da un incidente in apertura avvenuto durante il tratto deputato al trasferimento. Coinvolti Markl ed Erviti: entrambi hanno provato a ripartire, entrambi solo pochi chilometri hanno alzato bandiera bianca. Nel finale poi il gruppo ha prodotto il massimo sforzo sull'ultima salita per evitare ai velocisti un comodo arrivo. Operazione parzialmente riuscita, con scrematura notevole tra quelli poi andati giocarsi la prima maglia gialloblù. Oggi tappa nervosa, un paio di salite pedalabili e terreno finale ancora per quei velocisti capaci di tener duro durante il percorso.

