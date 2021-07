Medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nel taekwondo categoria -58 kg alle Olimpiadi di Tokyo Si tratta del primo oro per l'Italia. Nella finale olimpica, il pugliese ha battuto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, bronzo per il coreano Juan Jang.

"Questa medaglia è il simbolo di un'Italia che sa ripartire, anche quando cade", così Angelo Cito, Presidente della Federazione Italiana Taekwondo.