CONVEGNO GERGS Deontologia ed Etica nell'Informazione Sportiva Paolo Reggianini: "Oggi i rapporti diretti con gli sportivi sono quasi impossibili, uffici stampa e social hanno stravolto le regole"

Il gruppo Emiliano Romagnolo giornalisti sportivi si interroga su deontologia e informazione sportiva e organizza sul tema un corso di formazione professionale. Ospitato dal Presidente Onorario Dionigio Dionigi, nelle vesti di padrone di casa alla Società Gas Rimini, il convegno ha visto le relazioni del Vice Presidente Doriano Rabotti, che ha trattato il tema di come è mutato il modo di fare informazione negli ultimi 30 anni sulla carta stampata; di Roberta Invidia la relazione su intelligenza artificiale e nuova deontologia nel mondo sportivo, mentre un collegamento con l'ex CT Azzurro di ciclismo Davide Cassani ha consentito di sviluppare il tema riguardante organizzazione e ruolo dei giornalisti nel mondo delle biciclette. La Segretaria dell'Ordine Regionale Emilia Romagna, Elide Giordani, ha parlato di transizione epocale del ruolo del giornalista tra problemi etici, giuridici e professionali. Al giornalista Luca Serafini, al presidente del GERGS Paolo Reggianini le conclusioni attraverso un apprezzato dibattito che ha coinvolto il Direttore Operativo del Team UAE Emirates di ciclismo, Andrea Agostini. Com'è cambiata nel corso degli anni l'informazione sportiva?

Risponde il Presidente del Gergs Paolo Reggianini: "È cambiata parecchio, soprattutto per chi come me ha fatto giornalismo sportivo. Io sono partito che avevo il numero di telefono di casa dei giocatori, dei corridori, degli atleti, adesso diciamo che con l'avvento dei social e gli uffici stampa ci sono percorsi un po' più complicati, però alla fine ci si riesce sempre, però secondo me uno degli aspetti del grande cambiamento è questo, i rapporti con il nostro ambiente".

L'intelligenza artificiale secondo te finisce col dare una mano o dare la botta definitiva? "Ma diciamo è difficile fare i pronostici, diciamo ci sono le premesse per dare una spallata, non la botta definitiva ma una spallata, ma forse come tutte le cose nuove probabilmente bisogna trovare un equilibrio in modo tale che anche la nostra categoria, quella dei giornalisti se esiste ancora, ma quella di sì possa essere in qualche modo tutelata".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: