MEETING DI NUOTO DEL TITANO Detti: "Gli anni passano, ma posso dare ancora molto al nuoto italiano" Questa mattina ha chiuso al secondo posto i 200 stile in 1.49.79

Tra i protagonisti di questa mattina Gabriele Detti. L'ex campione mondiale degli 800 stile, medaglia di bronzo 400 e 1500 stile libero alle olimpiadi di Rio 2016, sta lavorando per tornare a nuotare ai suoi livelli, dopo il lungo stop per un problema alla spalla.

Nel video l'intervista

