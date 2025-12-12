Di Francisca: "Che emozione le Olimpiadi in Italia"

L'intervista a Elisa Di Francisca

Non è mai stata protagonista delle Olimpiadi invernali, per ovvi motivi, essendo il suo sport la scherma, ma Elisa Di Francisca i Giochi li conosce eccome, avendoli pure vinti nel 2012. La campionessa jesina di scherma è stata scelta come ospite d'onore per la presentazione del passaggio della fiaccola olimpica a Urbino, il prossimo 5 gennaio, e a margine dell'evento ha raccontato l'emozione di aver portato la torcia al suo arrivo a Roma: "Portare la fiaccola è un prendere qualcosa, un fuoco olimpico, la passione, e darlo, quindi prendere e dare. C'è dietro un messaggio enorme, meraviglioso e stupendo, che tutti quanti noi dovremmo avere sempre nella quotidianità".

Quale fu l'emozione di essere chiamata per la prima volta alle Olimpiadi e quale quella di vincerle?

"La medaglia è frutto di tanto allenamento, di tanto sacrificio, e quando la raggiungi è un'emozione enorme, perché le Olimpiadi aspetti quattro anni per farle, per partecipare, e quindi la festeggi con i tuoi cari, con la famiglia, con gli amici, con tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo".

E poi comunque la scherma è sempre un perno per l'Italia alle Olimpiadi...

"La scherma sì, la scherma vince tanto e c'è, c'è sempre. La scherma è uno sport individuale, ma c'è anche la gara a squadre, ed è uno sport che ti permette, all'interno della maschera, di conoscere te stessa".

Adesso tornano i Giochi in Italia, che sono sempre un grande evento, però sono quelli invernali. Forse voi schermidori avreste preferito quelli estivi, magari...

"No, no, le Olimpiadi sono Olimpiadi e sono belle ed emozionanti tutte".







