Diamond League, 3 record mondiali dell'anno alla tappa di Doha.

Gare tirate e prestazioni da primato alla tappa qatariota di Diamond League. Cominciamo dai 400 ostacoli, nei quali il brasiliano Alison Dos Santos fissa un doppio record – mondiale dell'anno e del Meeting – correndo in 47” 24. 25 centesimi in meno dell'americano Benjamin, rimontato e staccato nel tratto conclusivo e al quale non basta il miglior crono stagionale. Sul podio con loro l'irlandese Barr.

Primato multiplo anche nel lancio del giavellotto: qui la firma è del grenadino Anderson Peters, che col suo 93.07 fa record mondiale dell'anno, record americano e personale. Battuti nettamente il ceco Valejch e il tedesco Weber, che pure trovano il personale e lo stagionale.

Il terzo record mondiale dell'anno di giornata arriva nei tremila con Francine Niyonsaba: 8' 37” 70 per la burundese, arrivato sull'onda del testa a testa con Kipyegon. Per la kenyana è primato stagionale, così come per la terza componente del podio, l'australiana Hull.

Combattuti fino in fondo anche i 200 femminili: l'americana Gabrielle Thomas eguaglia il record del Meeting in 21” 98, che ci vogliono tutti per beffare la giamaicana Jackson, arresasi per 9 centesimi. Primato stagionale sia per loro che per la britannica Asher-Smith, che si prende il bronzo.

Ma la gara più elettrizzante sono i 100 ostacoli: l'americana Kendra Harrison arriva all'unisono con la nigeriana Amusan e la giamaicana Anderson, così ci vuole il photofinish per individuare quel centesimo sulle avversarie che le riconosce la vittoria. Si decidono sul traguardo pure i 200 maschili, con Noah Lyles che si impone nel derby americano con Kerley per appena 3 centesimi. Terzo il trinidadiano Richards, 7° l'oro olimpico azzurro Filippo Tortu.

