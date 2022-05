ATLETICA Diamond League, a Birmingham Tamberi è 2° L'azzurro si migliora di 5 cm rispetto a Doha, ma vince Lovett. Tre primati mondiali stagionali nel lancio del disco, nel salto in lungo e nei 110 ostacoli.

Nella tappa di Birmingham di Diamond League, Gianmarco Tamberi migliora di 5 cm rispetto alla tappa di Doha e chiude 2° nel salto in alto, dietro al canadese Django Lovett.

Nelle altre gare ci sono tre primati mondiali stagionali. Nel lancio del disco lo firma lo sloveno Kristjan Ceh, che col suo 71.27 batte nettamente il lituano Gudzius e lo svedese Stahl. Dall'Europa anche il record fatto registrare nel salto in lungo da Malaika Mihambo: 7.09 la misura della tedesca, anche qui con un margine importante sull'ucraina Bekh-Romanchuk e sulla britannica Ugen. Il terzo arriva nei 110 ostacoli e, come da luogo comune, è giamaicano: Hansle Parchment ha la meglio sul connazionale McLeod e sullo spagnolo Martinez in 13” 09, un centesimo sotto a quello che era il miglior crono dell'anno.

Niente da fare invece, ma per pochissimo, per la britannica Laura Muir, che nei 1500 trionfa sull'australiana Hull e sulla kenyana Chebet. Padrone di casa d'oro anche nei 100 e negli 800 metri, due gare dall'andamento opposto. Nella prima, Dina Asher-Smith la spunta d'un soffio sulla giamaicana Jackson e sulla connazionale Neita. Nella seconda invece Keely Hodkinson fa il vuoto e s'impone in solitaria, dietro di lei la francese Lamote rimonta la giamaicana Goule e le porta via l'argento. Deciso anche il successo, nel salto con l'asta, dell'americana Sandi Morris: battute la slovena Sutej e la greca Stefanidi.

