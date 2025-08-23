Diamond League : a Bruxelles in scena la 14° Tappa

Come sempre è il Salto in Alto una delle discipline top dell'atletica leggera. L’ucraino 24enne Oleh Doroshchuk trionfa con la misura di 2,25 m, superando il belga Thomas Carmoy grazie a un miglior conteggio degli errori.

Nel Lancio del Peso, splendida sassata della statunitense Chase Jackson, che ha spedito l'attrezzo a 20.90 metri in occasione del terzo tentativo mentre nel Lancio del disco maschile il giamaicano Ralford Mullings trionfa con un 69.66 che gli vale la prima posizione. La statunitense Katie Moon vola a 4.85 nel salto con l'asta femminile e centra la vittoria in Belgio. La 34enne americana ha un personale di 4.95 ma è questa la sua miglior prestazione dell'anno

Nei 400 metri ostacoli femminili vittoria in solitaria per Anna Cockrell. La statunitense ha battuto la panamense Gianna Woodruff, e la belga Naomi Van de Broeck terza. Bellissimi i 1500 piani femminili con un recupero clamoroso della statunitense Nikki Hiltz sull'australiana Linden Hall Finale incandescente: con la Hall, che ha condotto a lungo, ed ha subito la rimonta della Hiltz, vincitrice in 3:55.94. E' di 87.01 la misura ottenuta al primo lancio dal tedesco Julian Weber e che gli vale il primo posto nel lancio del giavellotto, mentre l'atleta della Repubblica Domenicana Alexander Ogando è il più veloce di tutti nei 200 metri piani maschili chiusi il 20.16.

Sempre spettacolari e stressanti i 3000 siepi maschili con il lussemburghese Ruben Querinjean capace di allungare negli ultimi 5 metri ed avere la meglio sull'etiope Getnet Wale; 14.71 per la cubana Perez Hernandez misura che gli permette di essere la migliore a Bruxelles nel Salto Triplo Non c'è gara nei 100 metri piani con l'americana Melissa Jefferson troppo forte per tutte. 10.76 per la Jefferson inarrivabile anche per la Campionessa Mondiale in carica Sha Carri Richardson seconda in 11.08.

Nei 5000 donne tutto facile per la keniota Agnes Jebet Ngetich prima in solitaria con il tempo 14.24.99. Il mezzofondista olandese Niels Laros fa suoi i 1500 metri piani maschili. La sua falcata non ha lasciato scampo agli avversari. E chiudiamo con i 400 metri piani uomini con lo sprinter americano Patterson incontenibile e capace di chiudere in 44.05 Gara aggressiva la sua, lontanissimi gli altri

Il 27-28 agosto ultima tappa di questo spettacolare circuito di atletica leggera a Zurigo.









