Diamond League, a Doha pochi acuti.

Luci accese Doha per la tappa qatariota della della Diamond League. E' festa svizzera nei 100 ostacoli donne per la vittoria della bernese Ditaji Kambundji. Il suo 12''47 sfiora il record nazionale. Arrivo strettissimo sull'americana Marshall e la polacca Skrzyzowska. La britannica Molley Caudery conquista l'asta femminile con 4,73: gara con brutta sorpresa per i colori azzurri: Roberta Bruni va fuori a sorpresa alla misura d'ingresso di 4,37. Regno Unito protagonista anche nella velocità con Daryll Neita che con 10''98 brucia per un solo centesiamo Tamari Davis. Il trentatreenne ceco Jakub Vadlejch ha vinto il lancio del giavellotto con l'eccellente misura di 88,38. Secondo per soli due centimetri il campione olimpico Neeraj Chopra. Da segnalare le buone cose di Elena Bellò negli 800 donne e Federica Del Buono nei 1500: per entrambe nuovo personale. Tutti in piedi per Alison Dos Santos, dominatore dei 400 ostacoli: il brasiliano sfonda il muro dei 47'' e chiude con lo strepitoso tempo di 46''86.

