ATLETICA Diamond League, a Losanna brilla Fraser-Pryce La giamaicana prevale sulle connazionali e trova il record del meeting nei 100 metri.

Secondo il luogo Giamaica è da sempre sinonimo di 100 metri e alla Diamond League di Losanna si rispetta la comandata. La gara veloce femminile ha un podio occupato in toto dalla nazione caraibica e mette in copertina una Shelly Ann Fraser-Pryce in gran serata: 10” 6 che le valgono record del meeting e personale, con Thompson-Herah che tenta fino all'ultimo il rimontone e non ci va lontanissima, cedendo di appena 4 centesimi. Già più staccata Jackson che la spunta di niente sulle altre e completa la tripletta giamaicana.

Si conferma in forma pure Jakob Ingebrigtsen, il cui 7' 33” 06 gli vale il crono stagionale e il successo nei 3mila. Qui invece la rimonta si compie in pieno: all'uscita dell'ultima curva comanda l'etiope Aregawi, il norvegese però ce l'ha nel mirino, lo supera senza troppi problemi e nel finale si limita a controllare che le distanze restino di sicurezza. Dietro di loro, podio anche per l'australiano McSweyn.

Sempre in rimonta – ma ben più al cardiopalma – i 400: l'americano Wilbert London arriva spedito in corsia esterna e si impone di 3 centesimi nel testa a testa – in tutti i sensi – con Makwala, del Botswana. Bronzo all'olandese Bonevacia.

