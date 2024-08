Diamond League, a Losanna la rivincita di Ingebrigtsen e Asher-Smith

L'undicesima tappa della Diamond League non regala lampi azzurri: Parigi clou della stagione sportiva, a Losanna tutti in pista tra rivincite e conferme. Eccellente l'1'41''11 col quale il keniano Wanyony vince gli 800 metri sul canadese Arop e il francese Tual. Solo sesto Catalin Tecuceanu.

Tutto secondo copione quando in pista scendono gli atleti dei 1500 metri: il norvegese Ingebrigtsen (incredibilmente giù dal podio olimpico) li fa suoi in 3'27''83 e si piazza davanti alla coppia statunitense formata da Hocker e Kessler. Altro riscatto rispetto alla delusione olimpica per Dina Asher Smith che domina la finale dei 100. Gran performance da parte dell’atleta britannica con un ottimo10″88, best dell'anno. Seconda posizione per la statunitense Davis, terza l’atleta di casa Kambudji.

I 400 ostacoli vanno all'olandese Femke Bol in 52''25, davanti alle giamaicane Clayton e Russel. Quinta una discreta Folorunso. 200 metri spettacolari con Letsile Tebogo del Botswana: il Campione Olimpico in carica ha regalato un grandissimo show con un sontuoso 19.64. Lo statunitense Knighton che ha provato a resistere, secondo, terzo l'altro americano Kerley. Solo quinto Simonelli nei 110 ostacoli, e solo sesto Mattina Furlani nel lungo. Entrambi buoni per la prossima, già domenica della tappa polacca di Katowice.