ATLETICA Diamond League, a Marrakech Bruni e Molinarolo a podio nel salto con l'asta Le azzurre sono argento e bronzo dietro la svizzera Moser.

Diamond League, a Marrakech Bruni e Molinarolo a podio nel salto con l'asta.

Nella tappa di Marrakech di Diamond League l'Italia fa doppio risultato nel salto con l'asta: Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sono argento e bronzo, davanti a loro solo la svizzera Angelica Moser.

Una delle prove più brillanti del meeting arriva negli 800 femminili, a firma Prudence Sekgodiso: la sudafricana corre in 1' 57” 26, tempo che le vale la miglior prestazione mondiale stagionale. A podio con lei l'etiope Alemu – cui non basta il miglior risultato stagionale – e Yarigo, del Benin.

Tripudio marocchino invece nei 3mila siepi dove a imporsi è l'atleta locale Soufiane El Bakkali: anche qui season best in 8' 08” 40, l'etiope Wale e il keniano Serem sono battuti e a fine gara è festa grande con pubblico e mascotte.

Stagionale anche per Shericka Jackson, nei 200: la giamaicana corre in 22” 82 e s'impone nel testa a testa con l'ivoriana Koné, bronzo per la francese Parisot.

Lasciando la pista, nel salto in alto è record nazionale per la serba Angelina Topic: il salto da primato è di 1.98, dopo di lei, entrambe con 1.91, ci sono la tedesca Honsel e la slovena Apostolovski, con la prima che si prende l'argento per non aver fatto errori nella misura precedente.

Nel lancio del disco successo per il lituano Mykolas Alekna, con 70.70: a seguire ci sono l'australiano Denny e lo svedese Stahl.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: